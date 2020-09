Tesla údajne plánuje vyvážať autá Model 3 vyrábané v Číne do Európy

Šanghaj 11. septembra (TASR) – Americký výrobca elektrických áut Tesla plánuje Model 3 vyrábaný v Číne vyvážať aj do ďalších krajín Ázie, ako aj na európske trhy. Uviedli to v piatok pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré si však neželali byť menované.



Jeden zo zdrojov uviedol, že automobilka by mala Model 3 vyrábaný v Číne začať od budúceho roka predávať v Japonsku a Hongkongu. Firma, ktorá začala s dodávkami Modelu 3 zo šanghajského závodu koncom minulého roka, na informácie nereagovala.



Spoločnosť plánuje tento rok v Šanghaji vyrobiť 150 000 vozidiel Model 3. Za minulý mesiac predala v Číne 11 800 týchto áut.