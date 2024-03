Tesla zavádza nové stimuly v Číne, cenová vojna eskaluje

Šanghaj 1. marca (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla v piatok predstavil nové stimuly vrátane dotácií na poistenie, aby prilákal zákazníkov na najväčšom automobilovom trhu na svete, v Číne. Americký gigant tam vedie cenovú vojnu proti domácim konkurentom, ako je BYD. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kupci existujúcich zásob sedanov Model 3 a SUV Model Y do konca marca budú mať nárok na stimuly v maximálnej výške 34.600 jüanov (4445,19 eura), uviedla Tesla. Medzi stimuly patrí aj zľava 8000 CNY na poistenie áut v rámci partnerstva so spoločnosťou Tesla.



Tesla ponúka tiež v Číne časovo obmedzené preferenčné finančné plány, ktoré by mohli klientom pomôcť ušetriť až 16.600 CNY za nákupy Modelu Y. Na otázku o množstve zásob, ktoré má Tesla v Číne, obchodný zástupca povedal, že sú obmedzené, ale odmietol poskytnúť podrobnosti.



Vzhľadom na spomaľujúci sa dopyt a rastúcu konkurenciu Tesla už v januári znížila ceny niektorých svojich modelov v Číne. Jej najväčší lokálny rival BYD v piatok znížil tiež cenu novej verzie svojho hybridného SUV Song Pro o 15,4 %.



Spoločnosť BYD vo 4. štvrťroku 2023 zosadila Teslu z prvej priečky najväčšieho výrobcu elektromobilov na svete. V poslednom štvrťroku 2023 dodala totiž na trh viac ako 500.000 elektrických vozidiel. Vo februári pritvrdila cenovú vojnu novými zľavami na niektoré svoje modely.



(1 EUR = 7,7837 CNY)