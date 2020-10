Tesla zaznamenala piaty kvartálny zisk po sebe

Palo Alto 22. októbra (TASR) - Americkému výrobcovi elektromobilov Tesla sa darí, má za sebou najlepší štvrťrok vo svojej histórii.



Tesla zaznamenala v 3. štvrťroku zisk piaty kvartál po sebe, výrazne prekonala očakávania trhu a potvrdila svoje ambiciózne celoročné ciele.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra predstavoval 331 miliónov USD (279 miliónov eur) alebo 27 centov na akciu. To bolo o 131 % viac ako v rovnakom období vlani.



Zisk očistený o špeciálne položky dosiahol 76 centov na akciu, pričom analytici v priemere očakávali len 57 centov. Tržby stúpli o 39 % na rekordných 8,77 miliardy USD. Analytici počítali s tržbami na úrovni 8,26 miliardy USD.



Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch Tesla vďačí za to, že zaznamenala zisk, predaju emisných kreditov iným automobilkám, z ktorých získala 397 miliónov USD.



Globálne dodávky vozidiel Tesla v uplynulom kvartáli vzrástli o 44 % na 139.593. Za prvých 9 mesiacov 2020 spoločnosť dodala zákazníkom takmer 320.000. Tesla potvrdila svoj cieľ dodať za celý rok 500.000 áut, aj keď priznala, že jeho dosiahnutie bude pre pandémiu nového koronavírusu ťažšie.



Akcie spoločnosti sa v poburzovom obchodovaní výrazne posilnili takmer o 4 %. Tesla je už dlhšie najhodnotnejšou automobilkou na svete. Od začiatku roka jej akcia vyskočila o vyše 400 % a počas uplynulých 12 mesiacov o 730 %.



(1 EUR = 1,1852 USD)