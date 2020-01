Tesla znižuje cenu Modelu 3 vyrábaného v Číne pod 300.000 jüanov

Šanghaj 3. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla znižuje cenu vozidiel Model 3 vyrábaných v Číne o 16 % pod 300.000 jüanov. Umožňujú mu to dotácie čínskej vlády na podporu predaja elektrických áut.



Pôvodne bola cena Modelu 3 stanovená na 355.800 jüanov (zhruba 45.647 eur), po znížení dosahuje 299.050 jüanov (približne 38.366 eur). Prispela k tomu dotácia vlády vo výške 24.750 jüanov. Tesla však pristúpila aj k ďalším opatreniam v rámci svojej obchodnej politiky v Číne s cieľom zvýšiť svoj predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete. K nim patrí napríklad redukcia cien autodoplnkov.



Tesla začala s dodávkou áut Model 3 zo závodu v Šanghaji tento týždeň v pondelok (30. decembra), keď si vozidlá prevzalo prvých 15 kupcov - zamestnancov firmy. Ďalšia dodávka by sa mala v šanghajskom závode uskutočniť 7. januára, pričom tento raz už kupci nebudú z radov zamestnancov Tesly.



Už počas slávnostného odovzdávania prvých áut generálny manažér Tesly pre Čínu Wang Chao uviedol, že Tesla plánuje v januári dodávky výrazne zvýšiť.



Šanghajský závod je súčasťou plánov automobilky posilniť svoju pozíciu na najväčšom automobilovom trhu na svete a zároveň minimalizovať vplyv americko-čínskej obchodnej vojny. Pred výstavbou závodu v Šanghaji Tesla všetky autá do Číny dovážala. To sa po vypuknutí obchodnej vojny odrážalo na cene automobilov.



(1 EUR = 7,7946 CNY)