Toyota plánuje v 2. polroku vyrobiť rekordných 4,6 milióna áut

Tokio 3. novembra (TASR) – Japonská automobilka Toyota plánuje za obdobie júl až december vyrobiť približne 4,6 milióna vozidiel. Ak sa jej plány naplnia, bude to znamenať historicky najvyšší objem produkcie automobilky za 2. polrok. Uviedli to zdroje oboznámené s plánmi Toyoty.



Spoločnosť sa tak usiluje čiastočne vykompenzovať straty na produkcii spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Doterajší rekord za 2. polrok dosiahla firma v roku 2015, keď produkcia predstavovala 4,53 milióna áut.



V samotnom septembri vyrobila Toyota 841 915 vozidiel, čo je daný mesiac rovnako rekord. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 11,7 %. Výrazne zvýšila výrobu najmä na zahraničných trhoch – v Číne, Európe aj Severnej Amerike.



Septembrový rekord nasledoval po poklese produkcie v júli aj auguste. S ďalším rastom počíta Toyota aj v ďalších mesiacoch, dodali zdroje.



V 1. polroku však produkciu automobilky ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace karanténne opatrenia. Tie odstavili výrobu na niekoľko týždňov.



Za prvých šesť mesiacov roka firma vyrobila 3,31 milióna vozidiel, čo medziročne znamená pokles o 28,6 %. Za celý rok 2020 počíta Toyota s produkciou 7,9 milióna áut. Ak sa odhad naplní, oproti roku 2019 to bude znamenať pokles o 13 %.