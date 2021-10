Automobilka Toyota sa chystá znížiť výrobu

Tokio 15. októbra (TASR) - Toyota pre nedostatok čipov obmedzí produkciu aj v budúcom mesiaci, uviedol japonský ekonomický denník Nikkei.



Japonský koncern by mal v novembri po celom svete vyrobiť až o 15 % alebo 150.000 menej v porovnaní s plánom. Pandémia ochorenia COVID-19 totiž spomalila produkciu čipov.



Toyota už od septembra do októbra obmedzila výrobu o 40 %, keďže lockdowny v Malajzii a Vietname spôsobili zatvorenie závodov na výrobu polovodičov a výpadok dodávok súčiastok.



Toyota v septembri znížila očakávania celoročnej produkcie v prebiehajúcom fiškálnom roku 2021/2022 (do konca marca 2022) na 9 miliónov z 9,3 milióna vozidiel. Koncern zatiaľ tento redukovaný cieľ nemení a predpokladá, že od decembra sa výroba vráti do normálu.