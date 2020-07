Trhová hodnota Tesly je už vyššia ako trojice automobiliek z Detroitu

San Francisco 7. júla (TASR) – Trhová hodnota amerického výrobcu elektrických áut Tesla sa opäť zvýšila. Upevnila si tak pozíciu najväčšej automobilky v Spojených štátoch.



Trhová kapitalizácia podniku sa v závere pondelkového obchodovania vyšplhala až 170 miliárd dolárov, čo je suma, ktorá prevyšuje trhovú kapitalizáciu všetkých troch konkurenčných automobiliek General Motors (GM) a Ford a Fiat Chrysler dohromady.



Trhová hodnota Tesly prekonala kombinovanú hodnotu tzv. trojky z Detroitu – GM, Ford Motor a Fiat Chrysler – iba za päť obchodných dní do pondelka 6. júla. Hodnota Tesly v každom z týchto dní vzrástla v priemere o 14 miliárd USD, čo je zhruba hodnota spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles.



Akcie spoločnosti Tesla pôsobivo rastú a rýchlo sa zotavili aj z prudkých výpredajov súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Podporili ich aj výsledky za 2. štvrťrok, keď odbyt Tesly prekonal odhady Wall Street. Tesla 2. júla oznámila, že v 2. štvrťroku dodala klientom 90 650 vozidiel, zatiaľ čo analytici v priemere odhadovali, že odovzdá 83 000 áut.



Skeptici síce tvrdia, že súčasné tempo rastu akcií Tesly je odtrhnuté od reality a poháňa ho sila príbehu. Ale veľa veľkých inštitucionálnych investorov chce stále vlastniť aj akcie Tesly, čo podporuje ich rast.



Akcie Tesly stúpli najmenej o 5 % počas štyroch z piatich obchodných dní do pondelka. A hoci to nie je nič nezvyčajné pre spoločnosť, ktorá mala vo svojej histórii dvakrát aj 20-percentné zisky za jeden deň, súčasný rast jej akcií poukazuje na konzistentnosť, ktorá tu predtým nebola. Je to prvýkrát, keď si akcie počas štyroch z piatich dní pripísali zisky v takom rozsahu.