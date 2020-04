Trnavská automobilka zostáva zatvorená

Trnava 14. apríla (TASR) – Opatrenia pre ochranu zdravia, ktoré zaviedla trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia, umožňujú obnovenie výroby. Zhodli sa na tom zástupcovia odborov, vedenie závodu i pracovná zdravotnícka služba. Termín opätovného spustenia výroby však závod zatiaľ nestanovil. Informoval o tom jeho hovorca Peter Švec.



Od začiatku krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, bola prioritou Groupe PSA ochrana jej zamestnancov a zachovanie budúcnosti spoločnosti. Trnavská automobilka zostáva aj počas vynúteného zastavenia produkcie aktívna a implementuje štandard posilnených sanitárnych opatrení. "Tento štandard, zostavený v spolupráci so zdravotníkmi, so zapojením odborových organizácií, bol v plnom rozsahu nielen zavedený, ale aj auditovaný s cieľom preveriť jeho dôkladnú implementáciu. Závod pritom dosiahol najvyšší stupeň výsledku, úroveň päť," uviedol hovorca.



Dodal, že sanitárny štandard pozostáva z viac ako 100 opatrení, pokrývajúcich všetky oblasti spoločnosti na priemyselnej, administratívnej, výskumnej, vývojovej a obchodnej úrovni. Pre priemyselné prevádzky vyžaduje okrem vlastného sledovania zdravotného stavu zamestnancov doma aj povinnú kontrolu teploty pri ich príchode do práce, nosenie ochranných okuliarov, rúšok a zabezpečenie distribúcie dvoch kusov rúšok denne pre každého zamestnanca, rešpektovanie bezpečných vzdialeností rozmiestnením viditeľných značiek, udržiavanie všetkých dverí (okrem protipožiarnych) v otvorenej pozícii pre zabránenie kontaktu rúk s kľučkami, zvýšenú frekvencia čistenia náradia a pracovných postov a ďalšie.



"Pri stanovení dátumu obnovenia výroby budú do úvahy budú braté zmeny možností predaja a prevádzkových kapacít, ktoré sú limitované rozhodnutiami príslušných autorít," doplnil Švec.