Tržby Stellantisu v 3. štvrťroku vzrástli
Autor TASR
Amsterdam 30. októbra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis vykázala za 3. štvrťrok 2025 medziročný nárast tržieb o 13 % na 37,2 miliardy eur. To sa zhoduje s odhadmi analytikov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
K nárastu tržieb skupiny Stellantis, ktorá vznikla v roku 2021 fúziou francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën a nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler, prispeli najmä hlavné trhy v Severnej Amerike a Európe.
Aj dodávky skupiny Stellantis v období júl - september sa zvýšili o 13 % na 1,3 milióna vozidiel. Z toho 403.000 áut bolo dodaných do Severnej Ameriky, 534.000 do Európy, 128.000 na Blízky východ a do Afriky, 252.000 do Južnej Ameriky a 15.000 do Číny, Indie a ázijsko-tichomorského regiónu. Všetky regióny okrem Južnej Ameriky zaznamenali nárast dodávok.
„Toto je povzbudivé a na týchto ziskoch budeme naďalej stavať,“ povedal generálny riaditeľ Antonio Filosa.
Koncern Stellantis potvrdil svoje prognózy, v ktorých počíta so zvýšením tržieb a upravenej marže prevádzkového zisku o nízke jednociferné percento v druhej polovici roka.
Spoločnosť očakáva tiež, že v druhej polovici roka zaúčtuje poplatky súvisiace so zmenami svojich strategických a produktových plánov. Stellantis dodal, že v druhej polovici roka nepredpokladá žiadne narušenia ani nedostatky v súčasnom dodávateľskom reťazci, aj keď globálny priemysel zápasí s prehlbujúcou sa krízou v dodávkach polovodičov v súvislosti s problémami holandskej firmy Nexperia.
