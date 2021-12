USA sprísnia normy pre emisie z osobných a nákladných vozidiel

Washington 20. decembra (TASR) – Spojené štáty v pondelok oznámili, že v rámci snahy prezidenta Joea Bidena bojovať proti klimatickým zmenám sprísnia normy pre emisie z osobných a nákladných vozidiel. Nové pravidlá zavedú postupne v priebehu troch rokov od roku 2023.



"Sledovali sme vedu, počúvali sme zainteresované strany a stanovujeme pevné a prísne normy, ktoré agresívne znížia znečistenie, ktoré poškodzuje ľudí a našu planétu - a zároveň ušetria peniaze rodinám," povedal Michael Regan z Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) pri vyhlasovaní štandardov.



Nové nariadenia schválené Bidenovou administratívou rušia predchádzajúce, menej prísne pravidlá, ktoré podporoval jeho predchodca Donald Trump. A ukazujú, ako Biely dom využíva regulačnú právomoc na obmedzenie emisií.



Toto oznámenie prichádza v čase, keď kľúčový demokratický senátor Joe Manchin oznámil, že nepodporí prezidentov masívny plán sociálnych výdavkov Build Back Better vo výške 1,75 bilióna USD (1,55 bilióna eur), z ktorého mali financovať aj iniciatívy v boji proti klimatickým zmenám.



EPA odhaduje, že nové normy pomôžu Američanom ušetriť 210 až 420 miliárd USD na nákladoch za palivá do roku 2050, pričom za rovnaké obdobie odstránia viac ako tri miliardy ton emisií skleníkových plynov.



Americkí výrobcovia automobilov už oznámili veľké investície do elektrických vozidiel a úspornejších áut, ale priemyselná skupina Alliance for Automotive Innovation varovala, že nové normy bude ťažké splniť bez pomoci vlády, vrátane stimulov pre spotrebiteľov, potrebnej infraštruktúry a podpory rozvoja americkej výroby a dodávateľského reťazca.



(1 EUR = 1,1273 USD)