V auguste sa do SR doviezlo 5166 jazdených automobilov zo zahraničia

Bratislava 4. septembra (TASR) - Trh s jazdenými autami je v uplynulých mesiacoch bez výraznejších zmien, a to aj po prijatí novej legislatívy, ktorá od júla tohto roku priniesla zmeny poplatkov za prihlásenie a prepis áut. Podľa oficiálnych štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR sa v auguste 2023 doviezlo z cudziny 5166 jazdených osobných automobilov, pričom v júli ich bolo 5215. Informovala o tom spoločnosť Aures Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



Generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová uviedla, že či nový cenník za prihlásenie a prepis auta ovplyvní dovoz jazdených áut zo zahraničia, sa uvidí už o mesiac. "Trh s jazdenými autami je už síce v lepšom stave než pred piatimi alebo desiatimi rokmi, hlavne čo sa týka stáčania kilometrov či pochybného pôvodu dovezených áut, no na druhej strane podvody sú v dnešnej dobe sofistikovanejšie a vyžadujú si väčšie úsilie a dostatočné vybavenie pri ich odhaľovaní," uviedla Topolová.



Veľké autobazáre preverovaniu áut venujú podľa nej preto neustále veľkú pozornosť, a to s využitím najmodernejších technológií a veľkej databázy informácií o autách na trhu. "V sieti AAA Auto na Slovensku sme aktuálne začali spolupracovať s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel, ktorého údaje majú teraz návštevníci nášho webu pri každom aute zadarmo," dodala Topolová.



Od 1. júla 2023 platí novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá priniesla zmeny pri zápise áut. Maximálna výška registračného poplatku sa znížila z 3900 na 1000 eur.



Počas roku 2022 bolo v SR celkovo zaregistrovaných 78.841 nových osobných vozidiel. Podľa odhadov siete autocentier AAA Auto sa na Slovensku ročne predá celkovo približne 350.000 ojazdených osobných automobilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za minulý rok podľa štatistík MV na Slovensko priviezlo spolu až 61.016, tak predstavovali približne 17,5 % tohto objemu. Priemerný vek áut sa blíži k hranici 15 rokov.