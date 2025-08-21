< sekcia Ekonomika
V Nemecku na začiatku roka pripadalo 590 áut na tisíc obyvateľov
Autor TASR
Wiesbaden 21. augusta (TASR) - Automobily na nemeckých cestách pribúdajú stále rýchlejším tempom. K 1. januáru pripadalo na tisíc obyvateľov 590 osobných áut po 588 v prechádzajúcom roku a 587 na začiatku roka 2023, oznámil vo štvrtok Spolkový štatistický úrad (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Od roku 2008 sa počet áut v pomere k počtu obyvateľov neustále zvyšuje, uviedol štatistický úrad, ktorý sa odvolal na údaje Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA) a vlastné prepočty. K 1. januáru 2025 úrady v Nemecku registrovali 49,3 milióna osobných vozidiel, čo bolo viac, ako kedykoľvek predtým.
Najväčšiu hustotu osobných automobilov štatistici na začiatku roka evidovali v spolkovej krajine Sársko, kde ich bolo 646 na tisíc obyvateľov. Najmenší podiel bol v mestských štátoch Berlín (334), Brémy (427) a Hamburg (435). V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali nárast takmer všetky spolkové krajiny. V Bavorsku zostal podiel nezmenený na úrovni 635 na tisíc obyvateľov. Pokles nastal v troch mestských štátoch, ako aj v spolkovej krajine Hesensko, kde sa počet mierne znížil zo 623 na 622.
