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V Poľsku sa v júni predalo najviac áut v tomto storočí
V júni sa v Poľsku predalo celkovo 66.443 nových osobných áut a dodávok.
Autor TASR
Varšava 5. júla (TASR) - Poľský trh s novými autami zaznamenal v júni rast predaja takmer o pätinu. Celkový objem predaja bol zároveň najlepší za daný mesiac v tomto storočí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje poľského výskumného inštitútu Samar sledujúceho vývoj na poľskom automobilovom trhu.
V júni sa v Poľsku predalo celkovo 66.443 nových osobných áut a dodávok. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená rast o 19,1 % a oproti júnu minulého roka o 19,7 %. Zároveň to predstavuje najlepší jún od roku 2000.
Júnový vývoj prispel k pozitívnym údajom aj za celý 1. polrok. Od januára do konca júna sa v Poľsku predalo celkovo 349.869 áut, čo medziročne predstavuje rast o 9,9 %.
Opäť si pozíciu na poľskom trhu zlepšili čínske značky. Tie svoj podiel zvýšili v júni na rekordných 14,9 % zo 14,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Navyše, MG sa stala prvou čínskou značkou, ktorá v Poľsku predala za jeden mesiac viac než 2000 áut.
Čisto elektrické vozidlá predstavovali v júni z celkového objemu predaja 5,1 %. V porovnaní s májom sa ich podiel zvýšil o jeden percentuálny bod.
Samar zároveň potvrdil pôvodný odhad predaja na tento rok a naďalej počíta s tým, že v roku 2026 sa v Poľsku predá približne 635.000 osobných áut a zhruba 75.000 dodávok. Dodal však, že výrazný rast predaja v poslednom období môže viesť v ďalších mesiacoch roka k úprave prognózy smerom nahor.
V júni sa v Poľsku predalo celkovo 66.443 nových osobných áut a dodávok. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená rast o 19,1 % a oproti júnu minulého roka o 19,7 %. Zároveň to predstavuje najlepší jún od roku 2000.
Júnový vývoj prispel k pozitívnym údajom aj za celý 1. polrok. Od januára do konca júna sa v Poľsku predalo celkovo 349.869 áut, čo medziročne predstavuje rast o 9,9 %.
Opäť si pozíciu na poľskom trhu zlepšili čínske značky. Tie svoj podiel zvýšili v júni na rekordných 14,9 % zo 14,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Navyše, MG sa stala prvou čínskou značkou, ktorá v Poľsku predala za jeden mesiac viac než 2000 áut.
Čisto elektrické vozidlá predstavovali v júni z celkového objemu predaja 5,1 %. V porovnaní s májom sa ich podiel zvýšil o jeden percentuálny bod.
Samar zároveň potvrdil pôvodný odhad predaja na tento rok a naďalej počíta s tým, že v roku 2026 sa v Poľsku predá približne 635.000 osobných áut a zhruba 75.000 dodávok. Dodal však, že výrazný rast predaja v poslednom období môže viesť v ďalších mesiacoch roka k úprave prognózy smerom nahor.