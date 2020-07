V Trnave sa chcú uchádzať o nový model, posilňujú konkurencieschopnosť

Trnava 16. júla (TASR) – Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia ako jediná v skupine Groupe PSA vyrába v súčasnosti v plnom profile na štyri zmeny. Vlani vyrobila rekordných 371.152 vozidiel, tento rok má však v produkcii výpadok z dôvodu koronakrízy okolo 72.000 áut. Aktuálnou výzvou je zvýšenie konkurencieschopnosti s cieľom získať novú investíciu. Informoval o tom na stretnutí s novinármi výrobný riaditeľ závodu Martin Dzama.







V súčasnosti sa trnavský výrobný závod sústredí na transformačný projekt Budúcnosť je v našich rukách. "Jeho základnými piliermi sú klientska kvalita, obratnosť a ekonomická výkonnosť," konštatoval Dzama. Konkurencia vo vnútri skupiny je podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa Stéphana Bonhommeaua vysoká, Trnava má hendikep v podobe stabilných výrobných nákladov. "Znamená to, že sa nám ich v porovnaní s inými závodmi nedarí znižovať, ovplyvňujú to na Slovensku vysoké ceny energií a tiež ceny práce," uviedol výrobný riaditeľ. Závod, ktorý dlhé obdobie patril k lídrom skupiny, vstúpil do rokovaní a spolupráce s vládou SR na skvalitňovaní podnikateľského prostredia, pričom ocenil podporu, ktorej sa závodu dostalo počas nútenej 55-dňovej odstávky v čase koronakrízy.







Životný cyklus jedného modelu automobilu je, ako uviedol Dzama, šesť rokov. "Ak nebudeme mať nový produkt, vznikajú obavy o osud fabriky," doplnil. Závod v súčasnosti neplánuje žiadne hromadné prepúšťanie, sústreďuje sa na zvyšovanie konkurencieschopnosti, aby mohol uspieť v súťaži o novú investíciu. Hlavnými kritériami sú cena a efektivita práce, režijné náklady, digitalizácia a inovácie.







V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208 aj nový Citroën C3. Elektrická verzia Peugeotu 208 sa stala Európskym autom roka 2020. Celková investícia koncernu na Slovensku presiahla už 1,2 miliardy eur. Významnou udalosťou vlaňajška bol podľa Dzamu v Trnave rozbeh prvej prevádzky kompletizácie batérií pre elektrické vozidlá v rámci skupiny Groupe PSA – ateliéru baterkárne. Denne v súčasnosti vyrobí vyše 220 batérií do áut.