Volkswagen trvá na znižovaní nákladov, odbory hrozia štrajkami

Wolfsburg 9. decembra (TASR) - Vedenie nemeckej automobilky Volkswagen (VW) trvá na výraznom znížení nákladov a výrobnej kapacity, zatiaľ čo zamestnanci zvyšujú tlak na manažment ďalšími štrajkmi v nemeckých závodoch pred štvrtým kolom rozhovorov o úsporných opatreniach. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



"Stále potrebujeme znižovanie nákladov, ktoré je možné realizovať v krátkodobom horizonte a bude udržateľné," povedal hlavný vyjednávač manažmentu Arne Meiswinkel, ktorý má na starosti ľudské zdroje.



"Toto je jediný spôsob, ako môžeme zostať konkurencieschopní v náročnom prostredí," vyhlásil.



Meiswinkel a ďalší vedúci pracovníci VW sa majú stretnúť s predstaviteľmi odborového zväzu IG Metall v pondelok popoludní.



Meiswinkel uviedol, že spoločnosť privítala novembrový návrh odborov, v ktorom sa vzdali zvyšovania platov a ponúkli flexibilitu okolo skráteného pracovného času v továrňach. Tieto kroky by podľa odborov ušetrili približne 1,5 miliardy eur.



"Aj po intenzívnej analýze tohto protinávrhu sme však skonštatovali, že zatiaľ nie je dostatočný na dosiahnutie udržateľného riešenia. Preto dnes musíme nájsť ďalší potenciál," povedal.



Vedenie spoločnosti navrhlo plošné zníženie platov o 10 % a pohrozilo aj hromadným prepúšťaním a možným zatváraním nemeckých závodov, prvým v 87-ročnej histórii značky VW.



Generálny riaditeľ Volkswagen Group Oliver Blume označil tieto kroky za nevyhnutné v rýchlo sa meniacom prostredí. Volkswagen potrebuje znížiť kapacity a mzdy, pretože dopyt po autách v Európe klesol a vysoké náklady v Nemecku znemožňujú automobilke konkurovať lacnejším ázijským rivalom, ktorí vstúpili na domáci trh.



Kríza VW zasiahla Nemecko v čase neistoty a vnútropolitických otrasov. Kancelár Olaf Scholz, ktorý zaostáva v prieskumoch pred predčasnými voľbami, cez víkend varoval VW pred zatváraním tovární.



Rokovania sa začnú približne o 12.30 h miestneho času. Zamestnanci v deviatich nemeckých závodoch VW medzitým vyhlásili štvorhodinový štrajk. Už druhý v priebehu týždňa a dvakrát dlhší ako prvý dvojhodinový štrajk.



Odboroví predáci pred začatím rozhovorov pohrozili ďalšími štrajkmi, ak sa vedenie nepriblíži k ich pozícii, ale ponechali otvorenú možnosť hľadania riešenia do Vianoc.



"Je čas, aby predstavenstvo urobilo krok," povedal hlavný vyjednávač IG Metall Thorsten Gröger.



"Naše očakávania sú, že spoločnosť prestane trvať na svojich maximálnych pozíciách a pohne sa smerom k nám. Dôvera bola zničená, zamestnanci sú veľmi nahnevaní," uviedol.



Pracovníci môžu zvýšiť tlak tým, že nakoniec zorganizujú 24-hodinové štrajky a dokonca aj štrajky s neobmedzeným koncom.



"Možno to privedie predstavenstvo VW k rozumu. Inak budeme pokračovať v uťahovaní skrutiek. Ale potom to bude naozaj, ale naozaj nepríjemné," dodal Gröger.