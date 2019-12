Veľké a silné auto sa nehodí pre každého

Bratislava 15. decembra (TASR) - Pri výbere ojazdeného auta sa odporúča vyberať ho podľa toho, ako často sa bude využívať. Dôležité je aj to, či sa bude jazdiť viac po meste alebo na diaľnici, a v neposlednom rade, koľkí ho budú užívať.



"Pri výbere auta je teda je rozhodujúce, aké trasy s ním budete absolvovať. Pokiaľ raz za rok vyrazíte s plným kufrom do Chorvátska, neznamená to, že potrebujete veľké rodinné MPV alebo SUV na celý rok. Zbytočne veľké auto má totiž zbytočne veľký motor, zbytočne veľkú spotrebu, vysoké servisné nároky a aj celkovo predražené prevádzkové náklady. V prípade, že musíte na zadné sedadlo umiestniť vedľa seba tri detské sedačky, sa zase priestrannému MPV vyhnete len ťažko," upozorňuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA Auto.



Podľa nej najväčším "žrútom" paliva sú neustále rozjazdy, ktorým sa vodič v meste nevyhne. Čím ťažšie auto, tým viac energie na rozjazd potrebuje a úmerne tomu rastie aj spotreba, a navyše sa s veľkým autom v meste horšie zaparkuje.



Na strane druhej, s malým a slabším autom je problém pri častých cestách na diaľnici. Málo výkonný motor sa spravidla ženie na maximálny výkon, a to sa nepriaznivo prejaví na spotrebe paliva. Preto má väčší zmysel vydať sa na autostrádu s väčším a silným vozidlom, ktoré sa nebude toľko namáhať a bude tým pádom úspornejšie. A taktiež pohodlnejšie a pri vyšších rýchlostiach bezpečnejšie. "Pri dlhých trasách môžu výrazne pomôcť asistenčné systémy, ako sú trebárs tempomat či systém udržania v jazdnom pruhu," radí Topolová.



Čo sa týka rozdelenia áut medzi manželov, funguje v mnohých rodinách klasický systém. Muž ako hlava rodiny jazdí veľkým a drahým kombi, zatiaľ čo na manželku ostane vplyvom napätého rozpočtu staršie, menej spoľahlivé a menej bezpečné auto. Paradoxne, bezpečné a moderné auto stojí väčšinu dňa na firemnom parkovisku, zatiaľ čo mamy rozvážajú deti do škôlok a škôl lacnejším, nepohodlným a hlavne menej bezpečným autom.



"Ak je takáto situácia aj u vás, skúste na to ísť inak. Rodič, ktorý má na starosti každodenné cesty s deťmi, ocení moderné a väčšie auto. Ten druhý, ktorý za celý deň spravidla podnikne len cestu do práce a domov, si možno uvedomí, že mu bohato postačí aj menšie a menej pohodlné auto," uzatvára šéfka holdingu.