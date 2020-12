Viedenskí motoristi čoraz viac využívajú elektrické nabíjacie stanice

Viedeň 13. decembra (TASR) - Viedenskí motoristi čoraz častejšie využívajú elektrickú energiu. Podľa spoločnosti Wien Energie, ktorá v mene Viedne prevádzkuje a rozširuje sieť nabíjacích staníc, motoristi od januára do októbra "natankovali" 1,5 milióna kilowatthodín (kWh) elektrickej energie. To v medziročnom porovnaní zodpovedá dvojnásobku (780.000 kWh).



Podľa najnovších údajov bolo v októbri doplnených celkovo 15.100 elektrických "nádrží". V októbri 2019 išlo o 7800 nabíjaní. "Vo Viedni sa čoraz viac využíva elektrická energia. To znamená, že viac majiteľov elektrických vozidiel z Viedne a okolia čoraz častejšie využíva nabíjacie stanice v meste," povedal pre agentúru APA riaditeľ firmy Michael Strebl.



Spoločnosť najviac teší fakt, že čísla stúpajú aj napriek opatreniam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu, napríklad vo forme druhého lockdownu. "Od polovice marca do polovice apríla v porovnaní s polovicou februára až polovicou marca objem nabíjaní klesol takmer o dve tretiny. No aj druhý lockdown sa prejavil tým, že kým v októbri bolo priemerne 487 nabíjaní denne, v novembri išlo o 428."



Strebl zdôraznil, že Wien Energie aj napriek pandémii a súvisiacim opatreniam vytvoril tento rok 300 nových nabíjacích staníc, čím sa celkový počet verejných staníc vo Viedni zvýšil na 950. Začiatkom budúceho roka pribudne posledných 50, aby počet dosiahol plánovaných 1000 staníc. V nadchádzajúcich rokoch mienia naďalej pracovať na rozširovaní infraštruktúry pre súkromné osoby aj prepravné firmy a taxislužby.