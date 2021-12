Vietnamská automobilka začala stavať závod na výrobu batérií

Hanoj 12. decembra (TASR) - Najväčší vietnamský konglomerát Vingroup v nedeľu uviedol, že začal budovať závod na výrobu batériových článkov pre svoju automobilovú divíziou VinFast. Hodnota investície predstavuje 174 miliónov USD (154,35 milióna eur).



VinFast je prvým samostatným vietnamským výrobcom áut, ktorého prvé modely so spaľovacími motormi vyrábané pod vlastnou značkou sa dostali na cesty v roku 2019. Automobilka sa chce presadiť aj v oblasti elektromobilov. Na budúci rok plánuje uviesť na trh v USA svoje elektrické športovo-úžitkové vozidlo (SUV), rovnako ako svoj model prenájmu bateriek.



Závod na výrobu bateriek bude stáť v provincii Ha Tinh. Výstavba závodu je súčasťou stratégie VinFast mať pod kontrolou dodávateľský reťazec batérií a súčiastok. Spoločnosť chce v prvej fáze produkovať 100.000 batérií ročne, neskôr by sa kapacita mala zvýšiť na 1 milión. Časový plán projektu nebol konkretizovaný, známe je len to, že závod by mal začať vyrábať na plnú kapacitu od roku 2025.



VinFast spolupracuje v oblasti batérií s viacerými partnermi, ako sú StoreDot, Gotion High-Tech a ProLogium, a takisto sa sústredí na interný výskum a vývoj.



Vingroup minulý týždeň uviedla, že v druhej polovici budúceho roka by chcela vstúpiť na burzu v USA.



(1 EUR = 1,1273 USD)