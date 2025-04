Volkswagen bude na cenovkách v USA zverejňovať informácie o clách

New York 3. apríla (TASR) - Skupina Volkswagen (VW) bude na cenovkách svojich áut predávaných v USA zverejňovať údaje o nových colných sadzbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na denník Wall Street Journal (WSJ).



Na vozidlách, ktorých sa týka nové clo, má byť uvedená informácia o „dovoznom príplatku“, uviedol WSJ, pričom sa odvolal na internú správu nemeckého koncernu pre amerických predajcov. VW zatiaľ neposkytol žiadne informácie o výške príplatku ani o tom, kedy sa začne uplatňovať. Plošné clo vo výške 25 % na dovoz automobilov vstúpilo v USA do platnosti v stredu (2. 4.).



Podľa denníka skupina tiež dočasne zastavila dodávky vozidiel z mexického závodu v Pueble, ktoré do Spojených štátov posiela po železnici. Autá prichádzajúce loďou z Európy majú byť predbežne zadržané v prístavoch, kým sa nevyjasní colná situácia. Vozidiel, ktoré boli dovezené do USA pred nadobudnutím platnosti ciel, sa clá netýkajú.



V minulom roku sa v USA predalo takmer 380.000 nových vozidiel hlavnej značky Volkswagen. To predstavovalo 8 % celosvetového predaja. Najpredávanejším modelom bolo SUV Atlas, ktoré je dostupné len v Severnej Amerike a VW ho vyrába vo svojom americkom závode v Chattanooge. Takmer dve tretiny vozidiel VW predaných v USA boli dovezené, väčšina z nich z Mexika.