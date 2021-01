Volkswagen chce náhradu škôd spôsobených nedostatkom čipov

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Berlín 24. januára (TASR) - Volkswagen zrejme bude od dodávateľov požadovať náhradu škôd spôsobených nedostatkom čipov.Nemecký koncern podľa časopisu Automobilwoche uvažuje o tom, že si bude od dodávateľov Bosch s Continental nárokovať nahradenie škôd spôsobených nedostatkom čipov.Automobilky po celom svete prerušujú výrobu z dôvodu problémov s dodávkami čipov, ktoré v niektorých prípadoch ešte zhoršili kroky minulej americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa namierené proti čínskym výrobcom. Nedostatok čipov negatívne ovplyvnil produkciu automobiliek Volkswagen, Ford Motor, Subaru, Toyota Motor, Nissan Motor, Fiat Chrysler a ďalších.Časopis Automobilwoche s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou uviedol, že Volkswagen rokuje s alternatívnymi dodávateľmi čipov, ale existujú obavy, že to môže viesť k zvýšeniu cien.Volkswagen sa chce podľa Automobilwoche uistiť, že Bosch a Continental prevezmú časť nákladov a koncernu vykompenzujú časť strát. Časopis citoval zdroje z Boschu, podľa ktorých je firma pripravená rokovať o tejto záležitosti priamo so zákazníkmi a dodávateľmi.Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier požiadal taiwanskú ministerku hospodárstva Wang Mei-hua, aby zabezpečila od domácich výrobcov pomoc s dodávkami čipov.