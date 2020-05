Volkswagen pripravuje vyplatiť kompenzácie vlastníkom dieselových aút

Karlsruhe 25. mája (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen je pripravená vyplatiť kompenzácie svojim zákazníkom, ktorých poškodila emisná kauza firmy, a ukončiť tak dlhodobé spory. Firma to oznámila krátko po pondelkovom verdikte Spolkového súdneho dvora, ktorý predstavuje najvyšší súd v Nemecku, že Volkswagen musí majiteľom dieselových áut s upraveným softvérom, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty emisií, zaplatiť odškodné.



Verdikt súdu tak stanovuje precedens pre približne 60.000 ľudí, ktorí si kúpili auto od VW a po vypuknutí emisnej kauzy v roku 2015 začali žiadať peniaze späť. Verdikt spolkového súdu tak ich šance na kompenzácie výrazne zvýšil, nakoľko verdikty súdov nižších inštancií sa často rozchádzali.



Volkswagen krátko po rozhodnutí uviedol, že kompenzácie vyplatí, pričom sa bude usilovať nájsť také riešenie, ktoré zabráni ďalším súdnym sporom. "V akej výške (kompenzácie) budú, to sa bude riešiť prípad od prípadu," uviedol hovorca Volkswagenu s tým, že cieľom je vyriešiť situáciu v čo najkratšom čase.



Spolkový súdny dvor rozhodoval v kauze Herberta Gilberta, ktorý žiadal od VW vyplatenie plnej sumy, ktorú zaplatil za jazdené auto kúpené v roku 2014. Tá predstavovala 31.500 eur. Poukázal na to, že auto kúpil na základe zavádzajúcich informácií a bol tak presvedčený, že kupuje vozidlo s nižšou produkciou emisií. S tým súd aj súhlasil. Gilbert verdikt Spolkového súdneho dvora privítal, menej spokojný však bol s dodatkom, že pri kompenzáciách sa musia započítať najazdené kilometre.



Najvyšší súd tak potvrdil rozhodnutie oblastného súdu v Koblenzi, podľa ktorého mala automobilka vyplatiť Gilbertovi časť z kúpnej ceny. Ako uviedla agentúra DPA, súd v Koblenzi stanovil kompenzáciu na 25.600 eur plus úroky s tým, že auto bolo jazdené.



Volkswagen aj Gilbert sa však odvolali na najvyšší súd. Gilbert chcel vyplatiť plnú sumu a automobilka trvala na tom, že by nemala platiť vôbec.



Ani pondelkové rozhodnutie Spolkového súdneho dvora však neznamená v kauze posledné slovo. Ďalšie tri prípady stanovil súd v Karlsruhe na júl.