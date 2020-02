Volkswagen obnovil produkciu vo väčšine svojich čínskych závodov

Peking 24. februára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen obnovila výrobu vo väčšine svojich závodov v Číne, ktoré boli odstavené v dôsledku epidémie koronavírusu. Oznámila to v pondelok nemecká firma.



Podľa Volkswagenu, ktorý citovala agentúra DPA, už fungujú všetky závody v rámci spoločného podniku VW a čínskej firmy FAW. Zároveň bola obnovená prevádzka takmer vo všetkých závodoch spoločného podniku SAIC Volkswagen.



Firma VW pôvodne plánovala uviesť do prevádzky závody spoločného podniku SAIC Volkswagen od 17. februára, pre problémy s dodávateľskými reťazcami a logistikou v dôsledku šírenia koronavírusu však opätovné spustenie výroby o týždeň odložili. Ďalším dôvodom boli aj obmedzenia v doprave, ktoré znemožnili nástup do práce viacerým zamestnancom.



Pre pokračujúcu obmedzenú mobilitu v Číne, k čomu čínska vláda pristúpila s cieľom zmierniť šírenie vírusu, sa chce Volkswagen viac zamerať na online kontakty so zákazníkmi. Ako firma dodala, predajcov v Číne už v tomto smere zaškolila.