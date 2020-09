Volkswagen plánuje ďalšie investície do elektromobilov v Číne

Wolfsburg/Peking 28. septembra (TASR) - Spoločnosť Volkswagen v pondelok uviedla, že spolu s tromi čínskymi partnermi plánuje v rokoch 2020 až 2024 investovať približne 15 miliárd eur do elektrickej mobility v Číne, najväčšom automobilovom trhu na svete.



Volkswagen a jeho tri spoločné podniky s čínskymi firmami FAW Group, SAIC Motor a JAC budú vďaka týmto investíciám do roku 2025 vyrábať v Číne 15 rôznych elektrických alebo hybridných modelov.



Nemecký výrobca automobilov so sídlom vo Wolfsburgu uviedol, že od októbra začne vyrábať elektrické vozidlá v dvoch čínskych továrňach. Batérie mu budú dodávať spoločnosti CATL, Guoxuan a A123.