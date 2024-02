Volkswagen plánuje veľké nové investície v Brazílii

Sao Paulo 4. februára (TASR) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) plánuje do roku 2028 investovať v Brazílii zhruba 16 miliárd realov (2,99 miliardy eur), čo je viac ako dvojnásobok pôvodne plánovanej investície 7 miliárd BRL do roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Brazílska divízia Volkswagenu oznámila najnovšie investičné plány v piatok (2. 2.) neskoro večer.



Koncern Volkswagen plánuje do roku 2028 uviesť na brazílsky trh 16 nových modelov vrátane hybridných a plne elektrických vozidiel.



Volkswagen "bol značkou, ktorá v roku 2023 najviac vzrástla v objeme predaja a minulý rok viedla v Brazílii v najdôležitejších segmentoch SUV a osobných automobilov," povedal generálny riaditeľ brazílskej divízie Volkswagen do Brazil Ciro Possobom.



"Teraz Volkswagen znovu potvrdzuje svoju dôveru v Brazíliu," povedal Possobom.



Nové modely zahŕňajú pick-up, ktorý sa má vyrábať v závode VW v Sao José dos Pinhais a ďalší model vozidla, ktoré sa má kompletne vyrábať v Brazílii v továrni v Taubaté. Nový motor pre hybridné vozidlá sa má vyrábať v závode v Sao Carlos.



Podľa Possoboma investície sa spočiatku sústredia na projekty na dekarbonizáciu štyroch závodov Volkswagenu v Brazílii.



Predaj Volkswagenu v Brazílii vlani vzrástol o 29,5 % na 345.039 vozidiel. S trhovým podielom na úrovni 15,8 % je tak Volkswagen dvojkou na trhu v tejto juhoamerickej krajine za konkurenčným koncernom Stellantis. VW Polo bolo najpredávanejším autom Volkswagenu v Brazílii v roku 2023.



(1 EUR = 5,3471 BRL)