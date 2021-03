Volkswagen premenuje americkú divíziu na Voltswagen of America

Washington 30. marca (TASR) - Americká divízia nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen (VW) v utorok potvrdila, že premenuje svoje americké výrobné prevádzky na Voltswagen of America, pretože prechádza zmenami a plánuje sa sústrediť na výrobu elektrických vozidiel.



Upravený názov nadobudne účinnosť v máji. A Volkswagen zverejnil toto oznámenie po tom, ako niekoľko jeho autosalónov v pondelok (29. 3.) omylom zverejnilo informácie o zmene na americkom webe automobilky.



„Možno meníme naše K za T, čo však nemeníme, je záväzok tejto značky vyrábať najkvalitnejšie vozidlá pre vodičov a ľudí kdekoľvek na celom svete,“ uviedol Scott Keogh, prezident a výkonný riaditeľ americkej divízie automobilky, Voltswagen of America, vo svojom vyhlásení.



Nemecká automobilka si dala za cieľ, že do roku 2025 predá jeden milión elektromobilov na celom svete a do roku 2029 uvedie na trh 70 elektrických modelov.