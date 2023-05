Volkswagen sa nezapojí do pretekov o zľavy v Číne

Wolfsburg 31. mája (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen sa nezúčastní boja o zľavy v Číne "za žiadnu cenu". Uviedol to v stredu jej prevádzkový riaditeľ Ralf Brandstätter. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecká automobilka čelí na svojom najdôležitejšom trhu čoraz väčšiemu tlaku čínskych výrobcov, ktorí sú s elektromobilmi úspešnejší ako ich západní rivali.



"Volkswagen sa zameriava na udržateľný podnikový model. Konkrétne to znamená, že sa za žiadnu cenu nezúčastníme boja o zľavy," povedal Brandstätter v rozhovore pre intranet automobilky.



"Naša pozícia na trhu je dostatočne silná. Zameriavame sa na ziskovosť, nie objem predaja alebo podiel na trhu," dodal.



Brandstätter očakáva, že predaj áut v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, vzrastie zo súčasných 22 miliónov na 28 až 30 miliónov kusov ročne do roku 2030.



"Ak v tomto prostredí dosiahneme v roku 2030 predaj viac ako 4 miliónov vozidiel so zodpovedajúcou ziskovosťou, je to pozícia, s ktorou by sme mohli veľmi dobre žiť," vyhlásil.



Volkswagen podľa neho ašpiruje na to, aby sa stal najväčším medzinárodným výrobcom áut v Číne. Považuje pritom za irelevantné, ak nejaký domáci výrobca predáva viac áut ako nemecký koncern.



Čínska spoločnosť BYD predbehla začiatkom tohto roka Volkswagen, ktorý na tamojšom trhu viedol celé desaťročia, a stala sa najpredávanejšou značku osobných áut v krajine.