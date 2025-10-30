< sekcia Ekonomika
Volkswagen sa v 3. štvrťroku prepadol do straty
Autor TASR
Wolfsburg 30. októbra (TASR) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) vo štvrtok oznámil, že v 3. štvrťroku 2025 zaznamenal čistú stratu, prvú za päť rokov. Najväčší výrobca áut v Európe zápasí s americkými clami a problémami dcérskej spoločnosti Porsche. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.
Čistá strata vo výške 1,072 miliardy eur v období od júla do septembra 2025 bola prvou stratou VW od 2. štvrťroka 2020, keď automobilku zasiahla pandémia nového koronavírusu.
Volkswagen vykázal za 3. štvrťrok aj prevádzkovú stratu vo výške 1,3 miliardy eur po prevádzkovom zisku 2,8 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici však VW predpovedali ešte väčšiu prevádzkovú stratu, v priemere 1,7 miliardy eur.
Za prvých deväť mesiacov roka sa čistý zisk skupiny VW znížil o viac ako 60 % na 3,4 miliardy eur z 8,8 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Celkové náklady na clá v USA a odpisy v Porsche v období od januára do septembra dosiahli 7,5 miliardy eur, pričom výdavky súvisiace s Porsche predstavovali 4,7 miliardy eur.
Volkswagen je pod tlakom dovozných ciel v USA, ktoré by ho mali tento rok stáť až 5 miliárd eur. Automobilka už trikrát znížila svoj výhľad, najskôr pre obchodnú vojnu amerického prezidenta Donalda Trumpa a následne pre problémy Porsche, ktoré v 3. štvrťroku kleslo hlboko do červených čísel.
Automobilová skupina však tento štvrtok ponechala svoj výhľad nezmenený a očakáva prevádzkovú maržu v tomto roku v rozmedzí 2 – 3 % a tržby približne na úrovni predchádzajúceho roka.
