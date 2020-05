Volkswagen Slovakia spustí od budúceho týždňa dvojzmennú prevádzku

Bratislava 14. mája (TASR) – Bratislavská automobilka Volkswagen Slovakia rozšíri od budúceho týždňa produkciu a časť jej výroby prejde na dvojzmennú prevádzku. TASR o tom informovala hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.



"Volkswagen Slovakia aktuálne vyrába všetky modely produktového portfólia v jednozmennej prevádzke, nasledujúci týždeň prejde časť výroby na dvojzmennú prevádzku. Výrobná kapacita od opätovného spustenia produkcie naďalej postupne stúpa," uviedla hovorkyňa.



Na rozdiel od bratislavského závodu budú v hlavnej centrále skupiny vo Wolfsburgu úplne odstavené dve montážne linky a na ďalšej sa bude tento mesiac pracovať len štyri dni v týždni. Dôvodom je podľa agentúry AFP nízky dopyt.



Volkswagen Slovakia prerušil výrobu 17. marca pre aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. Automobilka sa rozhodla prerušiť výrobu aj z dôvodu prepadu dopytu na trhu s vozidlami a tiež pre riziko spojené so zásobovaním dielcami i na strane dodávateľskej siete.



Firma zaviedla pre zabezpečenie výroby opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Pribudlo napríklad meranie teploty každej osobe pri vstupe do závodu alebo do zmluvného autobusu, firma zmenila organizáciu sedenia v spoločných priestoroch a zaviedla aj individuálnu dezinfekciu pracovných nástrojov a okolia pracoviska.