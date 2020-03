Volkswagen počíta, že v Nemecku opäť spustí výrobu áut v lete

Berlín 25. marca (TASR) - Volkswagen očakáva, že v Nemecku obnoví výrobu áut v lete. Automobilka bola nútená prerušiť produkciu pre pandémiu nového koronavírusu.



"Predpokladáme, že Nemecko sa vráti do normálu v lete," povedal člen predstavenstva značky VW Jürgen Stackmann v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Musíme sa naučiť žiť s týmto vírusom," uviedol a dodal, že nepočíta s jeho rýchlym zmiznutím. "Toto prerušenie nemôže trvať dlhšie než do leta. Spoločnosť a ekonomika to nevydržia."