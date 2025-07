VW Slovakia pozastavuje od pondelka pre celozávodnú dovolenku výrobu

Bratislava 10. júla (TASR) - Spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia na tri týždne pozastaví výrobu automobilov v Bratislave a na dva týždne produkciu komponentov pre prevodovky a podvozky v martinskom závode. Ide o plánované odstávky v rámci tradičnej letnej celozávodnej dovolenky, ktorá je spojená s oddychom tisícok zamestnancov, ale aj s naplánovanými prestavbami a údržbou. Informovala o tom Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa spoločnosti. Produkcia sa v Bratislave podľa nej naplno rozbehne znova v pondelok 4. augusta.



Spresnila, že od 14. júla do 1. augusta sa v bratislavskom závode bude realizovať viac než 200 aktivít naprieč halami i samotným areálom, ktoré nie je možné vykonávať počas plnej prevádzky. Ide predovšetkým o inštaláciu zariadení a prestavby na výrobných linkách, údržbu robotických zariadení, automatizačnej techniky, starostlivosť o infraštruktúru, čistenie kanalizácie a vzduchotechniky, sanačné práce a rôzne ďalšie úpravy.



Upozornila, že aj počas celozávodnej odstávky zostávajú v nasadení zamestnanci niektorých oddelení z dôvodu nevyhnutných pracovných činností, ako napríklad ochrana závodu, zásobovanie energiami či finančné oddelenie. Spolu s pracovníkmi externých firiem bude v podniku vykonávať naplánované aktivity viac než 1500 ľudí.



Priblížila, že v martinskom závode je celozávodná dovolenka naplánovaná od 14. do 25. júla, pričom približne štvrtina zo 700 zamestnancov bude pracovať na plnení objednávok zákazníkov aj počas tohto termínového koridoru.



Dodala, že VW Slovakia vypláca už celé desaťročia začiatkom leta dovolenkovú odmenu (13. plat), a to až do výšky 70 % priemerného mesačného zárobku v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Mnohí zamestnanci tiež využijú počas leta príspevky zamestnávateľa na zahraničné a domáce rekreácie. Na dovolenku v zahraničí poskytuje VW Slovakia príspevok nad rámec zákona do výšky 700 eur podľa počtu členov rodiny. Zamestnanci majú zároveň nárok aj na príspevok na letný denný, ako aj pobytový tábor pre deti.



VW Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 7 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. VW Slovakia je spolu so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku viac ako 5,5 miliardy eur.