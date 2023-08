Volkswagen začína s montážou elektromobilov ID.7 v nemeckom Emdene

Emden 21. augusta (TASR) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) spustil v pondelok sériovú výrobu svojho elektromobilu ID.7 v závode v Emdene na severovýchode Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Dnešné spustenie výroby modelu ID.7 je dôležitým míľnikom pre našu transformáciu," vyhlásil šéf značky VW Thomas Schäfer v pondelok na slávnosti. "S ID.7 sa dostávame na ďalšiu úroveň v elektromobilite. Už v roku 2026 budeme mať najširšie portfólio v tomto odvetví," dodal.



Vzorom pre sedan ID.7 bol model VW Passat. Má dojazd až 700 kilometrov a automobilka ho predstavila v apríli, pričom má v pláne začať s jeho predajom do konca roka.



VW vidí ID.7 ako produkt vyššej strednej triedy vo svojom novom rade plne elektrických vozidiel, ktorý už zahŕňa kompaktný automobil ID.3 a malé SUV ID.4. S výroba ID.4 sa začalo v závode Emden už minulý rok.



Automobilka od roku 2020 investovala viac ako 1 miliardu eur do premeny tejto továrne na výrobu plne elektrických vozidiel. Podľa plánov VW Emden bude hlavným výrobným závodom pre ID.7, ktorý sa bude montovať aj v Číne.



Volkswagen v súčasnosti vyrába v Emdene približne 800 áut denne, z toho zhruba 300 elektromobilov, pričom závod má približne 8000 zamestnancov.



V súčasnosti sa v továrni vyrába len asi tucet modelov ID.7 denne, ale do začiatku roka 2024 plánuje Volkswagen zvýšiť ich produkciu na 200 až 300 vozidiel denne.