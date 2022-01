Výroba áut v Británii vlani klesla na najnižšiu úroveň od roku 1956

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Londýn 27. januára (TASR) - Produkcia áut v Británii v roku 2021 klesla na najnižšiu úroveň od roku 1956. Dôvodom je globálny nedostatok polovodičov. Informovalo o tom vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). Podľa najnovších údajov SMMT sa výroba áut v Británii v minulom roku znížila o 6,7 % na 859.575 kusov, čo je najhorší celoročný výsledok od roku 1956.V porovnaní s rokom 2020 sa vlani vyrobilo v Británii o 61.353 menej áut. A oproti roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, bola vlaňajšia produkcia o 34 % nižšia.V decembri 2021 sa výroba áut v Británii medziročne znížila už šiesty mesiac po sebe, a to o 12,7 % na 62.310 kusov, z toho produkcia pre zahraničný trh klesla o 15,4 % a pre domáci trh o 4,1 %. Dôvodom bol pokračujúci nedostatok polovodičov, ktorý aj naďalej brzdí produkciu.Napriek tomu britské automobilky vyrobili v roku 2021 rekordný počet batériových elektrických (BEV), plug-in hybridných (PHEV) a hybridných elektrických vozidiel (HEV), a to takmer štvrť milióna, presnejšie 224.011 kusov áut s nulovými alebo ultra nízkymi emisiami, čo predstavuje viac ako každé štvrté (26,1 %) zo všetkých vyrobených áut.Vlaňajší pokles výroby možno podľa SMMT pripísať niekoľkým faktorom, väčšinou priamym dôsledkom pandémie. Nedostatok polovodičov bol hlavnou príčinou poklesu, pričom automobilky museli znížiť alebo dokonca pozastaviť výrobu.Britskí výrobcovia zápasili tiež s nedostatkom zamestnancov aj v dôsledku tzv. samoizolácie po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19.Export bol aj vlani motorom výroby automobilov v Spojenom kráľovstve, pričom približne osem z desiatich vyrobených áut vyviezli do zámoria, aj keď sa celkový počet exportovaných áut znížil o 5,8 % na 705.826 kusov. Dodávky vozidiel pre domáci trh však klesli ešte strmšie, o 10,6 % na 153.749 áut, uviedol SMMT.