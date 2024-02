Výrobcovia elektromobilov ich v Británii nesmú uvádzať ako bezemisné

Londýn 7. februára (TASR) - Automobilky BMW a MG Motors nemôžu tvrdiť, že ich elektromobily majú "nulové emisie", keďže ich výroba a prevádzkovanie majú vplyv na životné prostredie. Oznámila to v stredu Britská rada pre reklamu (ASA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pochopili sme, že pri jazde elektromobilov nevznikajú žiadne emisie," napísal regulačný úrad s súvislosti s reklamou na internetovom vyhľadávači Google, ktorú si všimol v auguste 2023. "Avšak za iných okolností, napríklad pri výrobe alebo nabíjaní elektrického vozidla pomocou elektrickej energie z národnej siete, emisie vznikali," vysvetlila ASA.



Nemecká automobilka uviedla, že označenie "autá s nulovými emisiami" vložil do reklamy nástroj spoločnosti Google na automatické zadávanie kľúčových slov. "Privítali sme ubezpečenie spoločnosti BMW, že toto tvrdenie sa v budúcnosti nebude opakovať," reagovala ASA.



Druhé rozhodnutie sa týkalo britského výrobcu automobilov MG Motor. Spoločnosť, ktorá je v čínskom vlastníctve, mala tiež v auguste na Googli reklamu odkazujúcu na "nulové emisie" jej modelov.



"Reklama uvádzala toto tvrdenie bez podstatných informácií, ktoré boli potrebné na to, aby spotrebitelia pochopili, na čom bolo založené," konštatovala ASA. "Reklama sa v súčasnej podobe nesmie znovu objaviť," uzavrel regulačný úrad.