Zákaz áut so spaľovacími motormi sa v Británii posunie na rok 2035

Londýn 20. septembra (TASR) - Zákaz predaja nových áut so spaľovacími motormi sa vo Veľkej Británii posunie z pôvodne plánovaného roku 2030 na rok 2035. Oznámil to v stredu britský premiér Rishi Sunak. Vláda zotrváva pri svojom cieli stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou krajinou, postupovať doterajším tempom by však obyvateľom Spojeného kráľovstva prinieslo neprijateľne vysoké náklady, povedal v prejave v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Sunak podľa svojich slov očakáva, že do konca desaťročia bude väčšina nových automobilov v krajine aj tak elektrických, nechce však, aby to spotrebiteľom nariadila vláda.



Rovnako aj inštalácia nových vykurovacích systémov na zemný plyn by mala byť povolená dlhšie, ako predpokladajú súčasné ciele, uviedol ďalej premiér. V prípade existujúcich vykurovacích systémov by podľa neho nemala byť stanovená žiadna lehota na výmenu za tepelné čerpadlá.



"Nikdy nebudem nikoho nútiť, aby vytrhol svoj existujúci kotol a nahradil ho tepelným čerpadlom," zdôraznil Sunak.