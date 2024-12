Zamestnanci koncernu Volkswagen požadujú od manažmentu ústupky

Wolfsburg 4. decembra (TASR) - Vedenie automobilového koncernu Volkswagen (VW) sa v stredu stretlo so zástupcami odborov a zamestnancami. Zatiaľ čo vedenie presadzovalo výrazné škrty, zamestnanci varovali pred ďalšími štrajkmi v prípade zatvárania závodov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Predsedníčka podnikovej rady Daniela Cavallová na kľúčovom stretnutí v sídle spoločnosti vo Wolfsburgu vyzvala vedenie, aby urobilo ústupky pokiaľ ide o zatváranie nemeckých závodov v rámci znižovania nákladov. Pripomenula, že odborový zväz IG Metall urobil ústretový krok, keď navrhol úspory vo výške 1,5 miliardy eur vrátane zrieknutia sa odmien v rokoch 2025 a 2026. Teraz preto očakáva ústupky od vedenia spoločnosti.



"Je na predstavenstve, aby sa do Vianoc rozhodlo, ako bude postupovať," povedala Cavallová. "Buď začneme robiť vážne kompromisy na oboch stranách, alebo predstavenstvo bude trvať na svojom stanovisku a veci sa eskalujú," varovala.



Na rokovaní sa podľa podnikovej rady zúčastnilo viac ako 20.000 zamestnancov. Pre veľký počet ľudí sa stretnutie vysielalo aj vonku na obrazovke. Na stretnutí bol prítomný aj nemecký minister práce Hubertus Heil. Podľa zdrojov prítomných na stretnutí minister vyzval obe strany, aby našli riešenie, ktoré vylúči zatváranie závodov alebo nútené prepúšťanie.



Ďalšie kolo rokovaní medzi vedením automobilky a zástupcami zamestnancov je naplánované na 9. decembra. Volkswagen trvá na tom, že pre tvrdú konkurenciu čínskych automobiliek a slabý dopyt v Európe je v Nemecku potrebné zatváranie závodov a znižovanie platov, vzhľadom na vysoké náklady tamojších tovární. Zamestnanci označili obe opatrenia za červené čiary, pričom hrozia ďalšími štrajkmi po prvom kole výstražných protestov začiatkom tohto týždňa.



"Ako manažment nepôsobíme vo svete fantázie. Rozhodujeme sa v rýchlo sa meniacom prostredí," povedal generálny riaditeľ Oliver Blume zamestnancom vo Wolfsburgu a upozornil, že noví konkurenti vstupujú na trh s bezprecedentnou silou.



Európsky automobilový sektor sa otriasa. Ohrozené sú tisícky pracovných miest v automobilkách aj u ich dodávateľov. Dôvodom je slabnúci dopyt v Európe a pomalšie zavádzanie elektrických vozidiel, ako sa očakávalo.



"Cenový tlak je obrovský," povedal Blume a poukázal na tvrdú konkurenciu v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, ktorý bol donedávna stabilným prispievateľom k zisku VW. Upozornil zároveň, že náklady na prácu v Nemecku sú príliš vysoké na to, aby automobilka mohla konkurovať rivalom. "Naliehavo preto musíme prijať opatrenia na zabezpečenie budúcnosti Volkswagenu," dodal.



Cavallová odkázala Blumeovi, že všetky strany vrátane manažmentu a akcionárov musia priniesť obete. Odbory pohrozili, že ak počas rokovaní na budúci týždeň nedôjde k dohode, povedie to k dlhším a možno aj neobmedzeným štrajkom.