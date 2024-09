Závody Volkswagenu treba udržať, tvrdí člen vlády Dolného Saska

Hannover 4. septembra (TASR) - Minister hospodárstva spolkovej krajiny Dolné Sasko Olaf Lies považuje za správne, že skupina Volkswagen sa napriek súčasným problémom stále zameriava na rozvoj elektromobility. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Transformácia vždy prináša ťažkosti, "to však nič nemení na tom, že cesta k elektrickej mobilite je správna", povedal Lies v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Braunschweiger Zeitung. Alternatívou k elektromobilite je pozastaviť inovácie a predávať spaľovacie motory čo najdlhšie, a to určite nie je správna cesta, dodal minister.



Lies podporil aj návrh spolkového ministra hospodárstva Roberta Habecka na poskytnutie nových stimulov na nákup elektrických áut. "Potrebujeme impulzy pre trh, vonkajšie stimuly, ktoré by tiež generovali predaj," povedal Lies. Počet nových registrácií e-automobilov v Nemecku sa nedávno prepadol v dôsledku zrušenia štátnych dotácií.



Úspešná budúcnosť Volkswagenu je podľa ministra kľúčová pre Dolné Sasko, kde má automobilka svoje sídlo, ako aj pre celé Nemecko.



"Volkswagen je najväčším zamestnávateľom v priemysle v Dolnom Sasku. A ide aj o státisíce priamych a nepriamych pracovných miest v celom Nemecku, ale aj o otázku inovácií a budúcej životaschopnosti," dodal. Cieľom je nielen súčasné závody udržať, ale ich aj rozvíjať. "Mojím cieľom je zabezpečiť, aby automobilový priemysel zostal srdcom priemyslu v Dolnom Sasku," zdôraznil.



Volkswagen má centrálu v dolnosaskom Wolfsburgu. V spolkovej krajine na severozápade Nemecka má ešte päť ďalších závodov, a to v mestách Hannover, Braunschweig, Emden, Salzgitter a Osnabrück.