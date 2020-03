Zdražovanie sa začína týkať už aj ojazdených automobilov

Bratislava 5. marca (TASR) – Zvýšené emisné limity, nastavené od roku 2020 Európskou úniou, začínajú zdražovať novovyrábané autá. Limit 95 gramov oxidu uhličitého na kilometer jazdy totiž okrem elektromobilov splní máloktoré bežne dostupné auto.



Do výslednej ceny nových áut sa tak začínajú premietať emisné pokuty, ktoré musia automobilky platiť. Prvé náznaky zdražovania sa objavujú aj na sekundárnom trhu s jazdenými vozidlami. Vyplýva to z kontinuálneho monitoringu trhu ojazdených áut spoločnosťou AAA AUTO, patriacej do skupiny AURES Holdings.



Podľa analýzy dát zo slovenského trhu s jazdenými autami sa cenový medián jedného z najpredávanejších slovenských vozidiel Škoda Fabia medziročne zdvihol o 700 eur. Porovnávali sa tu vozidlá vo veku do jedného roka a s priemerným nájazdom okolo 17.000 kilometrov. Rovnaký trend zaznamenala aj ďalšia škodovka. Stredná cena Škody Rapid sa oproti minulému roku zdvihla o 400 eur. Zvyšovanie cien týchto dvoch žiadaných modelov je prítomné skoro vo všetkých krajinách, kde skupina AURES Holdings pôsobí.



"V druhej polovici roka očakávame, že sa zdraženie dotkne hlavne zánovných automobilov, ktoré majú najbližšie k trhu s novými autami. Podľa našich odhadov môže ísť o 10 až 15 %, čo je približne polovica emisnej pokuty, ktorú bude automobilka platiť za novovyprodukované vozidlo," hovorí prevádzkový riaditeľ skupiny AURES Holdings Petr Vaněček. Ceny starších jazdených áut podľa Vaněčka narastú tiež, ale nie až v takej miere.



V priebehu februára sa v ponuke ojazdených vozidiel na celom slovenskom trhu objavilo spolu 54 343 áut za najčastejšiu priemernú cenu 6000 eur. Ich vek sa pohyboval okolo 9,4 roku. Vo februári mierne vzrástol najčastejší priemerný nájazd, ktorý oproti predchádzajúcemu mesiacu narástol o 36 000 kilometrov na 167 000 km.



Medzi inzerovanými automobilmi sa najčastejšie objavovala Škoda Octavia, hneď po nej Volkswagen Passat a následne Škoda Fabia. Na štvrtej priečke rebríčka sa umiestnil model Volkswagen Golf.