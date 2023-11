Zisk aj tržby Ferrari v 3. štvrťroku vzrástli

Miláno 2. novembra (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových automobilov Ferrari po treťom štvrťroku opäť zlepšil svoj celoročný výhľad. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o mimoriadne vplyvy teraz očakáva vo výške minimálne 2,25 miliardy eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ešte nedávno spoločnosť počítala so ziskom EBITDA v rozpätí 2,19 až 2,22 miliardy eur. Vedenie Ferrari upravilo mierne nahor aj odhad tržieb za rok 2023, a to na 5,9 miliardy z predchádzajúcich 5,8 miliardy eur.



V treťom štvrťroku tržby skupiny vzrástli takmer o 24 % na 1,54 miliardy eur, čo prekonalo očakávania. Za tri mesiace do konca septembra spoločnosť zvýšila dodávky medziročne o 9 % na 3459 automobilov. Zisk na jedno vozidlo vzrástol aj vďaka vyššiemu podielu drahších modelov a špeciálnej výbavy. Svoju úlohu zohrali i vyššie predajné ceny.



Upravený prevádzkový zisk EBITDA vzrástol o viac ako tretinu na 595 miliónov eur. Výsledkom bolo zvýšenie čistého zisku takmer o polovicu na 332 miliónov eur.