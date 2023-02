Zisk Hondy vo 3. kvartáli vzrástol aj napriek nedostatku čipov

Tokio 10. februára (TASR) - Japonská automobilka Honda zaznamenala v uplynulom 3. štvrťroku obchodného roka 2022/2023 nárast zisku o 27 %. A to aj napriek problémom s dodávkami čipov a zvýšením nákladov na suroviny. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Zisk spoločnosti Honda za tri mesiace do konca decembra 2022 vzrástol na 244,6 miliardy jenov (1,74 miliardy eur) zo 192,9 miliardy JPY pred rokom. A tržby stúpli o 20 % na 4,4 bilióna JPY, keďže Honda predala viac motocyklov, pričom odbyt jej vozidiel sa nezmenil.



Prevádzkový zisk sa zvýšil v 3. štvrťroku na 280,4 miliardy JPY z 229,4 miliardy JPY v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali prevádzkový zisk 239,4 miliardy JPY.



Globálny predaj automobilov Honda za prvých deväť mesiacov fiškálneho roka klesol o 8,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, uviedla spoločnosť.



Pokiaľ ide jednotlivé regióny, Honda vykázala nárast predaja vozidiel v Japonsku a USA, ale pokles odbytu v Číne a iných častiach Ázie. Predaj motocyklov rástol na všetkých hlavných trhoch vrátane Japonska, Severnej Ameriky a zvyšku Ázie, najmä Indonézie, Indie a Vietnamu.



Automobilka potvrdila svoju prognózu a za celý rok do konca marca 2023 očakáva prevádzkový zisk 870 miliárd JPY. Znížila však odhad predaja vozidiel na 3,85 milióna z pôvodných 4,1 milióna kusov. Honda predala v predchádzajúcom fiškálnom roku 4,07 milióna vozidiel.



Ale zároveň Honda zvýšila svoju prognózu predaja motocyklov za súčasný fiškálny rok na 18,7 milióna (zo 18,43 milióna). V predchádzajúcom roku predala 17 miliónov motocyklov.



Honda rovnako ako ostatní výrobcovia automobilov zintenzívňuje svoju snahu ponúkať viac elektrických modelov. Automobilka sa zaviazala, že do roku 2030 uvedie na trh 30 elektromobilov na celom svete.



(1 EUR = 140,8 JPY)