Značka Volkswagen zníži náklady na administratívnych pracovníkov

Wolfsburg 6. decembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) plánuje znížiť náklady na administratívnych pracovníkov svojej rovnomennej značky o pätinu. Oznámilo to v stredu vedenie spoločnosti, podľa ktorého k tomu dôjde najmä riadnym a predčasným odchodom do dôchodku namiesto prepúšťania. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cieľom je znížiť náklady o 10 miliárd eur do roku 2026, keďže značka VW už predtým varovala, že vysoké náklady a nízka produktivita zhoršujú konkurencieschopnosť jej áut.



Rovnako ako ostatné automobilky, aj Volkswagen zasiahla vysoká inflácia, tvrdá konkurencia z Ázie, ako aj vysoké náklady na prácu a energie v Nemecku. To si vyžaduje masívne znižovanie nákladov, ak nechce zaostávať za svojimi konkurentmi vrátane amerického výrobcu elektromobilov Tesla.



"Je jasné, že v budúcnosti budeme musieť v mnohých oblastiach vo Volkswagene pracovať s menším počtom ľudí," uviedol generálny riaditeľ značky VW Thomas Schäfer v internej správe pre zamestnancov.



"To neznamená viac práce pre menej ľudí, ale skôr zbaviť sa starých návykov a povedať nie duplicite a neefektívnosti," dodal.



Medzi ďalšie iniciatívy patrí skrátenie produktových cyklov na tri roky z 50 mesiacov, skrátenie celkových výrobných časov, ako aj zrušenie plánovaného nového výskumného a vývojového pracoviska vo Wolfsburgu v hodnote 800 miliónov eur, uvádza sa v správe.