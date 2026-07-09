< sekcia Ekonomika
Autobus na zavolanie v Trnavskom kraji využilo vlani vyše 1000 ľudí
Služba funguje v TTSK od roku 2019 a autobus zachádza na vybrané úseky trás len v prípade, ak si cestujúci jazdu vopred objedná telefonicky.
Autor TASR
Trnava 9. júla (TASR) - Službu Autobus na zavolanie, ktorú Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prevádzkuje v obciach s nízkym dopytom po verejnej doprave, využilo vlani viac ako 1000 cestujúcich. Počas roka 2025 kraj evidoval 913 objednávok spojov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Najväčší záujem je dlhodobo v Prietrži v okrese Senica, kde sa autobus na zavolanie stal bežnou súčasťou života v obci. „Našli sme spôsob, ako zachovať dostupnosť verejnej dopravy aj v miestach, kde prevádzka klasických spojov nebola efektívna,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Služba funguje v TTSK od roku 2019 a autobus zachádza na vybrané úseky trás len v prípade, ak si cestujúci jazdu vopred objedná telefonicky. V súčasnosti je dostupná v obciach Tekoľďany, Prietrž a Chropov, ako aj v miestnej časti Senice Horné Suroviny. Premáva na vybraných úsekoch liniek regionálnych dopravcov Arriva Trnava a SKAND.
Viskupič pripomenul, že systém dopytovej dopravy môže predstavovať alternatívu pre oblasti s nízkym počtom cestujúcich, kde pravidelné autobusové spoje nie sú dostatočne využívané. „Ministerstvo dopravy SR zároveň pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú umožniť širšie využívanie dopytovej dopravy na Slovensku. Navrhovaná právna úprava počíta s prevádzkovaním spojov podľa aktuálneho záujmu cestujúcich najmä v menej husto osídlených regiónoch,“ doplnili z TTSK.
Najväčší záujem je dlhodobo v Prietrži v okrese Senica, kde sa autobus na zavolanie stal bežnou súčasťou života v obci. „Našli sme spôsob, ako zachovať dostupnosť verejnej dopravy aj v miestach, kde prevádzka klasických spojov nebola efektívna,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Služba funguje v TTSK od roku 2019 a autobus zachádza na vybrané úseky trás len v prípade, ak si cestujúci jazdu vopred objedná telefonicky. V súčasnosti je dostupná v obciach Tekoľďany, Prietrž a Chropov, ako aj v miestnej časti Senice Horné Suroviny. Premáva na vybraných úsekoch liniek regionálnych dopravcov Arriva Trnava a SKAND.
Viskupič pripomenul, že systém dopytovej dopravy môže predstavovať alternatívu pre oblasti s nízkym počtom cestujúcich, kde pravidelné autobusové spoje nie sú dostatočne využívané. „Ministerstvo dopravy SR zároveň pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú umožniť širšie využívanie dopytovej dopravy na Slovensku. Navrhovaná právna úprava počíta s prevádzkovaním spojov podľa aktuálneho záujmu cestujúcich najmä v menej husto osídlených regiónoch,“ doplnili z TTSK.