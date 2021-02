Autobusári jazdou po Bratislave chceli upútať pozornosť vlády

Bratislava 2. februára (TASR) – Približne 30 autobusov nepravidelnej dopravy v utorok jazdou v okolí bratislavskej autobusovej stanice chcelo upozorniť na krízovú situáciu, v akej sa ocitli pre pandémiu nového koronavírusu. Pre TASR to potvrdil Peter Mušitz z iniciatívy Za autobusy.sk, ktorý akciu podnietil. Upozornil, že nešlo o štrajk, cieľom bolo pritiahnutie pozornosti vlády.



"Potrebovali sme poukázať na to, že s nami nikto nekomunikuje," vyjadril sa pre TASR Mušitz s tým, že sa chystá schéma pomoci, ktorá však neodráža skutočnosť. Podotkol, že zatiaľ na jazdu autobusov neprišla žiadna odozva z príslušného ministerstva.



Skonštatoval, že v utorok nekontaktovali rezort, ktorý má na starosti schému pomoci. Dôvodom podľa jeho slov je, že na komunikáciu ich už vyzvali niekoľkokrát, zostalo to však bez odozvy. "Počkáme nejaký čas, kým z ministerstva zareagujú alebo nezareagujú," priblížil Mušitz, podľa ktorého následne iniciatíva zváži ďalší postup.



Iniciatíva tvrdí, že na Ministerstve hospodárstva (MH) SR sa chystá drobná zmena pôvodnej schémy pomoci nepravidelnej autobusovej doprave. "Zmyslom tejto zmeny je diferencovať výšku kompenzácie aj podľa ekologických parametrov vozidiel. Zvažujú, že autobusy s normou EURO VI by mohli dostať až 2000 eur na mesiac. V Českej republike je to na také isté vozidlo 7200 eur a v Nemecku je to 8500 eur," načrtol Mušitz. Schéma chystaná rezortom hospodárstva je podľa neho diskriminačná voči majiteľom nových ekologických a bezpečných autobusov.



Schéma pomoci, ako ju navrhlo Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia podľa počtu sedadiel a EURO kategórie, je podľa iniciatívy spravodlivejšia a odráža reálne potreby. "Chceme, aby s nami ako dotknutou stranou prerokovávali pripravovanú schému pomoci," zdôraznil Mušitz.