Autobusom priamo z Malaciek až do Viedne

Malacky 17. decembra (TABLET.TV) - Modernizácia dopravy vrátane dispečingov, to je jednou z priorít tradičného autobusového dopravcu Slovak Lines. V Malackách otvoril nové moderné priestory, ktoré ponúkajú cestujúcim najvyšší komfort a takisto zázemie prispôsobené potrebám vodičov autobusov. Moderné obrazovky, nainštalované v čakárni a na fasáde budovy, informujú cestujúcich aj o mimoriadnych situáciách. V nových priestoroch je umiestnený najmodernejší dispečing pre vodičov.



„Okrem cestujúcich dbáme aj na komfort našich zamestnancov. Preto je nové zázemie prevádzky dispečingu prispôsobené potrebám vodičov. Majú v ňom priestor na oddych a relaxáciu, aby si počas prestojov mohli dostatočne oddýchnuť,“ hovorí generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.







Nová prevádzka v Malackách je predajným miestom integrovaného dopravného systému Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem jednosmerných lístkov si tu cestujúci môžu kúpiť aj lístky z dlhšou časovou platnosťou a vybaviť aj bezkontaktnú kartu.



„Bratislavský samosprávny kraj robí všetko preto, aby verejná doprava bola modernejšia, dostupnejčia a aby ju cestujúci uprednostnili pred autami. K tomu však nepríde, ak nebudú mať zabezpečený abolútny komfort, čo sa týka služieb, obsluhy, či priestorov,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.



„Mesto Malacky sa pomerne rýchlo rozrastá. S tým súvisí aj množstvo cestujúcich nileln z Bratislavy, ale aj v rámci kraja. Som rád, že Slovak Lines vybudovala moderné zázemie a rozšírila možnosti obsluhy cestujúcich priamo v našom meste. Výrazne tak uľahčila cestovanie,“ povedal primátor mesta Malacky Juraj Říha a dodal: „Som rád, že sme nášmu partnerovi Slovak Lines mohli byť nápomocní pri kolaudácii a mesto pomohlo urýchliť celý proces, aby nové priestory mohli čo najskôr slúžiť cestujúcicm.“



Priamo z Malaciek si môžu cestujúci kúpiť cestovné lístky do všetkých destinácií, kam jazdí Slovak Lines. Najnovšie si tu môžu kúpiť lístky na medzinárodnú dopravu, vrátane letiska v Schwechate či do Viedne.