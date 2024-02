Autobusovú stanicu v Trenčíne zrekonštruujú za 2,4 milióna eur

Trenčín 12. februára (TASR) - Žilinská spoločnosť SIRS Development, ktorá je majiteľom SAD Trenčín, zrekonštruuje za 2,4 milióna eur autobusovú stanicu v Trenčíne. V pondelok o tom informovali zástupca spoločnosti Ľubor Cmarko a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. Na investícii sa bude podieľať aj TSK.



"Rekonštrukcia sa dotkne priestoru medzi Železničnou ulicou a budovou železničnej stanice. Vznikne tam deväť stanovíšť pre medzimestskú dopravu. Pri Železničnej ulici budú situované zastávky pre mestskú hromadnú dopravu a dve výstupiská pre diaľkové spoje," informoval Cmarko s tým, že v prípade získania stavebného povolenia zrekonštruujú autobusovú stanicu za osem až deväť mesiacov.



V priestore medzi Železničnou ulicou a kasárňami bude podľa neho stojisko pre prímestské autobusy, aby sa vyhlo zbytočným prejazdom autobusov a zahlcovaniu dopravy v Trenčíne.



Podľa predsedu TSK Bašku, kraj finančne podporí rekonštrukciu autobusovej stanice sumou viac ako milión eur. "Finančné prostriedky by mali byť v zmysle zmluvy so spoločnosťou preinvestované do 30. októbra 2025. Verím, že sa majitelia stanice dohodnú s mestom Trenčín a že do 30. júna tohto roka bude podaná žiadosť o stavebné povolenie," zdôraznil Baška s tým, že rekonštrukcia autobusovej stanice je dôležitá aj v súvislosti s Trenčínom ako Európskym hlavným mestom kultúry 2026.



TSK v roku 2019 podpísal zmluvu so SAD Trenčín o financovaní vstupov na autobusovú stanicu. Súčasťou zmluvy boli aj investície nekomerčného charakteru, ktoré majú zvyšovať komfort cestujúcej verejnosti. Platnosť zmluvy sa skončila v októbri 2023.



TSK podpísal so spoločnosťou SIRS Development novú zmluvu, ktorej súčasťou je aj klauzula o investíciách. TSK platí ročne za vstupy prímestských autobusov do autobusových staníc v kraji asi milión eur.