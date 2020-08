Autobusy v prešovskom kraji odvezú žiakov v prvý školský deň zadarmo

Prešov 31. augusta (TASR) – Žiaci základných a stredných škôl budú prvý školský deň cestovať prímestskou autobusovou dopravou v Prešovskom kraji zadarmo. Dohodla sa na tom krajská samospráva so všetkými svojimi dopravcami. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Prímestská autobusová doprava Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa po letných prázdninách vráti do bežného režimu. Od stredy (2. 9.) budú linky premávať podľa grafikonu pracovný deň – školský rok. Čím dôjde najmä k posilneniu ranných a popoludňajších spojov pre pracujúcich a žiakov.



"PSK zároveň požiadal krajský dopravný inšpektorát a Slovenskú správu ciest o uprednostnenie školských spojov na trase Prešov – Hanušovce nad Topľou a Prešov – Vranov nad Topľou, kde sa aktuálne realizuje rozsiahla rekonštrukcia cestnej komunikácie," uviedla Heilová.



V úsekoch dochádza podľa jej slov k vytváraniu dopravných zápch s meškaním a predĺžením cestovného času v prípadoch rannej špičky aj o 200 percent doby jazdy. "PSK preto žiada o spoluprácu a návrh riešenia, ktorým by bola zabezpečená preferencia autobusov prímestskej autobusovej dopravy, a tým aj zvoz žiakov do škôl v čase začiatku školského vyučovania," skonštatovala Heilová.



Prvý školský deň, teda 2. septembra, sa žiaci základných a stredných škôl odvezú autobusmi prímestskej autobusovej dopravy PSK do škôl zadarmo. Kraj sa na tom dohodol so svojimi štyrmi zmluvnými dopravcami – SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty.