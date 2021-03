Autobusy v okresoch Revúca a R. Sobota budú premávať v zmenenom režime

Rimavská Sobota/Revúca 1. marca (TASR) – Autobusy spoločnosti SAD Lučenec v okresoch Revúca a Rimavská Sobota budú mimoriadne premávať v prázdninovom režime. Informovala o tom hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková s tým, že dôvodom je karanténa vodičov.



„Cestujúca verejnosť na prímestských autobusových linkách SAD Lučenec sa od utorka 2. marca musí pripraviť na krátkodobú zmenu cestovných poriadkov. V okresoch Revúca a Rimavská Sobota budú autobusy premávať v režime školské prázdniny. Táto zmena potrvá do stredy 10. marca,“ konkretizovala hovorkyňa.



Dôvodom mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov je podľa nej aktuálny nedostatok šoférov, ktorí sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nachádzajú v karanténe. „Napriek zmene cestovných poriadkov by sa obyvatelia, ktorí nemôžu pracovať v režime home office, aj naďalej mali bez problémov dostať do zamestnania,“ dodala.