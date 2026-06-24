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Autobusy v Trnavskom kraji onedlho prejdú na prázdninový režim
Potrvá do 31. augusta a najviac sa dotkne spojov určených najmä pre žiakov a študentov.
Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Regionálna aj mestská autobusová doprava v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) prejde od 1. júla na prázdninový režim. Potrvá do 31. augusta a najviac sa dotkne spojov určených najmä pre žiakov a študentov. TASR o tom za spoločnosť Arriva informovala Lenka Spáčová.
„Letné mesiace sú časom dovoleniek, no aj cez prázdniny dochádza veľká časť cestujúcich do práce rovnako ako po zvyšok roka. Stačí pritom len jedna rýchla kontrola cestovného poriadku na začiatku júla a cestujúci bude mať istotu, že ho prázdninový režim verejnej dopravy nezaskočí,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Zmena sa prejaví predovšetkým obmedzením niektorých ranných spojov, ktoré sú počas školského roka využívané najmä na dopravu do škôl. V cestovných poriadkoch sú tieto spoje označené príslušným symbolom pri čísle spoja.
Aj počas letných prázdnin budú v kraji premávať cyklobusy vybavené nosičmi na bicykle. K dispozícii budú na siedmich linkách spájajúcich Trnavu, Piešťany, Hlohovec či Senicu s obľúbenými turistickými a cyklistickými lokalitami. Počas prázdnin budú cyklobusy premávať nielen cez víkendy a sviatky, ale aj v pracovných dňoch. Táto služba bude dostupná až do 30. septembra.
Dopravca odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne časy odchodov spojov. Všetky linky regionálnej a mestskej autobusovej dopravy sa vrátia do bežného režimu od 1. septembra, teda na začiatku nového školského roka.
Aktuálne cestovné poriadky a ďalšie informácie o službách verejnej dopravy sú dostupné prostredníctvom zákazníckej linky, e-mailu alebo na webovej stránke dopravcu.
„Letné mesiace sú časom dovoleniek, no aj cez prázdniny dochádza veľká časť cestujúcich do práce rovnako ako po zvyšok roka. Stačí pritom len jedna rýchla kontrola cestovného poriadku na začiatku júla a cestujúci bude mať istotu, že ho prázdninový režim verejnej dopravy nezaskočí,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Zmena sa prejaví predovšetkým obmedzením niektorých ranných spojov, ktoré sú počas školského roka využívané najmä na dopravu do škôl. V cestovných poriadkoch sú tieto spoje označené príslušným symbolom pri čísle spoja.
Aj počas letných prázdnin budú v kraji premávať cyklobusy vybavené nosičmi na bicykle. K dispozícii budú na siedmich linkách spájajúcich Trnavu, Piešťany, Hlohovec či Senicu s obľúbenými turistickými a cyklistickými lokalitami. Počas prázdnin budú cyklobusy premávať nielen cez víkendy a sviatky, ale aj v pracovných dňoch. Táto služba bude dostupná až do 30. septembra.
Dopravca odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne časy odchodov spojov. Všetky linky regionálnej a mestskej autobusovej dopravy sa vrátia do bežného režimu od 1. septembra, teda na začiatku nového školského roka.
Aktuálne cestovné poriadky a ďalšie informácie o službách verejnej dopravy sú dostupné prostredníctvom zákazníckej linky, e-mailu alebo na webovej stránke dopravcu.