Autodopravcovia čakajú na pozvanie k rokovaciemu stolu

Na snímke sprava predseda Únie dopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala a prezident Asociácie Žltý Anjel Marián Urge počas tlačovej konferencie UNAS, Iniciatívy poľnohospodárov Slovenska a Asociácie Žltý Anjel Asistance 24 v Bratislave 18. februára 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 18. februára (TASR) – Autodopravcovia budú do stredy (23. 2.) čakať na pozvanie k rokovaciemu stolu. Ak sa tak nestane, začnú blokovať "natvrdo" viaceré hraničné priechody. Avizoval to v piatok Stanislav Skala z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) je ochotný zúčastniť sa na rokovaní, podmienkou je však účasť Združenia cestných autodopravcov SR Česmad Slovakia. Mýtne poplatky nateraz znižovať neplánuje.UNAS dal rezortom dopravy a financií do stredy ultimátum. "" skonštatoval Skala s tým, že "natvrdo" zablokujú napríklad tri alebo štyri hraničné priechody.Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ocenilo, že UNAS stiahla svoje autá z ciest. Rešpektuje právo na štrajk, ale nie formou, aby boli občania braní za "rukojemníkov". Hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf zároveň v piatok na sociálnej sieti vyhlásil, že mýtne poplatky sa nateraz znižovať nebudú, ale môže to byť súčasťou diskusie o novom mýte. Minister dopravy sa podľa neho snažil zladiť si program tak, aby sa mohol v piatok s autodopravcami stretnúť, ale pracovný program mu to neumožnil.Rudolf tiež dodal, že pre ministerstvo dopravy je relevantným partnerom do diskusie združenie Česmad, keďže združuje zhruba tisíc dopravcov. "," poznamenal hovorca MDV.Súčasne podotkol, že k rezortu dopravy sa pred niekoľkými dňami dostala informácia, že Stanislav Skala ani Marián Ürge, ktorí za autodopravcov komunikujú, nie sú štatutármi UNAS. "" zdôraznil Rudolf.Autodopravcovia vo štvrtok (17. 2.) dočasne prerušili štrajk, čím reagovali na vyjadrenia rezortov dopravy aj financií o tom, že nemajú problém so združeniami rokovať, ale nie za situácie, ak budú blokovať hranice či cesty. Autodopravcovia začali štrajkovať začiatkom tohto týždňa. Medzi ich požiadavky patrí úprava cien pohonných látok po vzore Poľska a Maďarska, ďalšie zníženie cestnej dane, vratka spotrebnej dane z palív, ale aj zníženie platby mýta.