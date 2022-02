Autodopravcovia dočasne prerušujú štrajk, chcú rokovať a dohodnúť sa

Bratislava 17. februára (TASR) - Únia dopravcov Slovenska, Iniciatíva poľnohospodárov Slovenska a Asociácia Žltý anjel assistance 24 sa dohodli, že dočasne prerušujú svoj štrajk, a to od štvrtkovej 22. hodiny do polnoci budúcej stredy (23. 2.). Vládu a kompetentné rezorty vyzývajú na okamžité rokovania a zdôrazňujú, že v štrajkovej pohotovosti ostávajú aj naďalej. TASR o tom informoval Marián Urge zo Žltého anjela.



Autodopravcovia a iniciatíva poľnohospodárov takto reaguje na vyjadrenia ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o tom, že nemajú problém so združeniami rokovať, avšak nie za situácie, ak budú blokovať hranice či cesty.



Združenia sa chcú k situácii vyjadriť aj na tlačovej konferencii, ktorú zvolali na piatkové dopoludnie pred budovu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



"Pevne veríme, že si minister dopravy a minister financií uvedomujú náš ústretový krok a budú s nami rokovať do 23. februára 2022," uzavreli organizácie.



Dopravcovia štrajkujú blokáciou ciest už od začiatku tohto týždňa. Protestom chcú dosiahnuť splnenie ich požiadaviek zo strany štátu, medzi ktoré patrí zníženie mýta aj cestnej dane o 30 %. Vzhľadom na výrazný rast cien požadujú aj zníženie daní z motorových palív.