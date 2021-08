Rezort dopravy: Autodopravcovia môžu žiadať o pomoc do konca augusta

Bratislava 23. augusta (TASR) - Prevádzkovatelia autoškôl, medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy či školiace strediská na výcvik vodičov profesionálov môžu žiadať o pomoc už len do konca augusta. Rezort dopravy vyčlenil v rámci schémy pomoci pre sektor dopravy 19,4 milióna eur. Informoval o tom Ivan Rudolf, hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Ako dodal, MDV prijalo doposiaľ k pondelku len 279 žiadostí z očakávaných 650, z ktorých bolo doteraz 39 už aj schválených a 17 zamietnutých. Rezort dopravy eviduje aj 66 takých žiadostí, ktoré vzali späť samotní žiadatelia z dôvodu vlastného zistenia nesprávne podanej žiadosti alebo nesprávne uvedených údajov. Aktuálne je v procese kontroly 119 žiadostí. Výzva na túto schému pomoci je otvorená ešte do 31. augusta, po tomto dátume už nebude možné podať žiadnu novú žiadosť ani vykonať opravy nad podanými žiadosťami.



Limit na žiadateľa je podľa neho stanovený na 200.000 eur, ide o tzv. schému minimálnej pomoci de minimis. Jej cieľom je zmierniť následky pandémie nového koronavírusu. Podnikatelia môžu žiadať o pomoc od začiatku pandémie, teda od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021.



Oprávneným žiadateľom je ten subjekt, ktorý eviduje pokles tržieb na úrovni minimálne 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, teda pred vypuknutím pandémie. Maximálna výška pomoci je do 80 % oprávnených nákladov.



Pri stanovení výšky finančnej pomoci sa refundovaný pokles tržieb porovnáva s celkovým príspevkom stanoveným na technickú základňu daného žiadateľa. Výška finančného príspevku na vozidlo sa odvíja od jeho kategórie a euronormy, pričom platí, že ekologickejšie vozidlá majú vyšší príspevok.



Bližšie informácie sú dostupné na webe ministerstva dopravy.